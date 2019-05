Võib-olla sellepärast, et ma olen alati olnud pisut eraklik tüüp. Võib-olla sellepärast, et mõned korrad läbi kevadise jää kukkununa teadsin pisikesest Nemecsekist palju paremini, et märjad riided kaaluvad üles igasugused sõprussuhted.

Mis aga ei tähenda, et ma poleks algklassides kuulunud kampa, milles keesid samasugused kired kui Pal-tänaval. Meil, tõsi küll, käis võitlus vaid kooli ujula ees asunud pinkide pärast. See oli ainuke varjuline koht, kus sai vahetunni kohustuslike jalutusringide tegemise asemel lihtsalt istuda ja lobiseda. Seal me siis sitsisime, nügisime üksteist ja vaidlesime, kes meist on kambas leitnant, kes major.