Kampaanialik loodushoid planeeti ei päästa

Ehkki ma ei raiska, mul pole selleks võimalusigi olnud; kogu elu olen harjutanud peaaegu mitte millestki millegi tegemist ja praeguseks on mul see oskus hästi käpas. Samuti ei reosta ma loodust: pole kunagi kommipaberitki maha visanud, pigem olen teiste järelt neid üles korjanud, kuni selg veel kummarduda lubas.

Ei ole ma metsa alla prahti viinud, puid-põõsaid murinud ega muid rüüsteretki korraldanud. Marjul olen käinud, aga vähe korjanud, rohkem metsas olemist nautinud; seened lõikasin ikka noaga, et mitte niidistikku vigastada. Aastakümneid pole mul toas elusat jõulukuuske olnud, vaasi olen pannud vaid alumisi oksi nendelt puudelt, mida ise olen võimalikust surmast päästnud.

Prügi ma sorteerin ka. Ehkki prügikonteinerid viidi mullu meie kortermajast nii kaugele, et kord nädalas nendeni komberdamist nimetan prügimatkaks.

Kartsin juba, et lõpetame keskkonnakuu pidulikult − ilutulestikuga. Kui atmosfääri tahmata, siis ikka uhti-uhti-uhkesti!

Siiski, patustan minagi. Pean süüdlaslikult teatama, et plastkottidest ja -pakendeist pole mul õnnestunud loobuda. Käin küll üha harvem Jõhvis, aga kui sinna asja on, siis astun ikka toidupoest ka läbi. Kohaliku poe kaubasortiment on nii üheülbaline, et ka vähenõudlik inimene vajab aeg-ajalt täiendust söögisedelis.

Kaubakott on mul muidugi käekotis kaasas, ka paar korduvkasutuses olevat kilekotti mahub sinna, aga tühje karpe ja purke ma loomulikult linna kaasa ei vea. (Ei kujuta ka ette, et linnainimesed ise, kes hommikul tööle kiirustavad ja mõtlevad päeva lõpus poest läbi lipsata, laovad enne kodus koti tühja taarat täis.) Ja kui poes on salat või muu valmistoit või poolfabrikaat juba plasti pakendatud, kas ja kus saaks ostja siis seda kraami kaasavõetud karpidesse ümber kühveldada? Oma poodi võin ma küll karbikestega minna, aga pakendamata toidukraami siin peaaegu polegi. (Nagu enamasti pole teisteski külapoodides.) Kord nädalas tuleb müügile lahtine salat, praemaks, kala taignas ja muud nipet-näpet veel. Pakendamata on ka kana- ja kalkunipihvid (mida ma ei söö), viinerid-sardellid (neid ostan paar korda aastas), kanaliha, kolm-neli sorti vorsti-sinki ja on ka lahtist soolaheeringat.

Sea- ja hakkliha, supi- ja suitsukondid on kilepakendeis, juustud, enamik vorsti- ja hakklihatooteid, no absoluutselt kogu kraam on paksult kiletatud. Piimatooted? Kõik kiles ja plastis. Leiva- ja saiatooted? Loomulikult kiles. Mäletan, kunagi oli olemas selline asi nagu pärgamentpaber: või, margariini ja muude rasvaste asjade pakendamiseks sobis see hästi. Nüüd on iga pisim asi kiles, koguni mitmekordses. Ja pakendid on oi kui suured! Seitsme kotleti asemel mahuks pakki seitseteist, kui tihkelt laduda!