JUHTKIRI: Kiviõli meelelahutusäri pole kerge

Kiviõli elamuskeskuse rajajate otsus seal motovõistlusi enam mitte korraldada on mõistetav. Motofestivali korraldamise kulud on kõrged ning neid ei kata ka suhteliselt kallite piletite müügiga. Tänavu Ida-Viru maakonna eelmise aasta tegija tiitli pälvinud keskuse loojad on otsustanud edasi minna praeguse meelelahutusliku keskuse arendamisega, kus inimestel oleks elamustegevusi aasta ringi.

Meelelahutusäri ajamine Eestis ei ole lihtne, sest oma piirangud seavad siin potentsiaalsete klientide vähesus, raskesti ennustatav ilm ning üha karmistuv konkurents. Mõned püüavad seetõttu ajaveetmisvõimalusi mitmekesistada, teised seevastu spetsialiseeruda. Eks motofestivali lõpetamine on ka Kiviõli keskuse rajajate püüd kitsamale valdkonnale keskenduda. Paljudes ettevõtmistes on nii, et tuleb otsida optimaalset tasakaalu võimaluste vahel. Kunagi plaaniti Kiviõli mäest ju vaid ühte talirõõmude keskust. Siis saadi aru, et meie kliimas võib vaid talielamustele keskendudes sooja talvega korralikult kõrbeda, ning kõrvale hakati rajama suviseid atraktsioone. Usutavasti korvab Kiviõli keskuse jätkuv arendamine motofestivali lõpetamisest jääva tühimiku.