JUHTKIRI: Repinski "sabad"

Teine ebamugav "saba", millest tänases lehes kirjutame, on Jõhvi kohtuvaidlus Katri Raigiga. Sisuliselt on tegemist Repinski hagiga, mis on küll esitatud valla nimel, sest just toonasel vallavanemal oli kõige rohkem põhjust tunda end puudutatuna sotsist siseministri kirjatükist. Nüüd oleks mõistlik ju see kohtuasi ära lõpetada − nii arvab ka näiteks eksvallavanema erakonnakaaslasest volikogu esimees Eduard East. Tõenäoliselt nii lähebki, kuid enne tuleb oodata, kuni kohus on hagi menetlusse võtnud.