NÄDALA KUJU − Martin Helme

Martin Helme on osutunud ühtäkki Eesti esienergeetikuks seeläbi, et rahandusminister on ühtlasi riigiettevõtte Eesti Energia üldkoosoleku rollis ehk õigupoolest kõige tähtsam inimene, kes otsustab kaevanduste ja elektrijaamade käekäigu üle. Nii palju kui seda on avatud energiaturul puhuvate iilide kõrvalt omanikuna võimalik teha.

Helme puhul on positiivne, et erinevalt mitmetest teistest valitsuse liikmetest, rääkimata peaminister Ratasest, on tema jutt sirge ja selge. Põhjaranniku intervjuus ütles ta näiteks otsekoheselt, et kas nutame või naerame, aga kaevuritele tuleb praegu hakata peale maksma selleks, et ära hoida nii energiavarustuse kui sotsiaalmajanduslikku kriisi.