Virve Osila: "Pidu minus eneses."

Emalt pärisin ma salmiseadmise oskuse, kahjuks mitte tema ilusat heledat lauluhäält. Mingi rütmitunnetus mul muidugi on; mulle on öeldud, et minu luulet on kerge viisistada, aga… Sellega laulurahva hulka ei pääse!

Väiksematel laulupäevadel olen küll osalenud. Kuulajana-vaatajana. Ka on sageli loetud mu luulet laulude vahele. Saaremaa 50. laulupeol olin aga täiega osaline. Tervitasin tuleteelisi ja sain osa laulupeoimest Kuressaares; lauljate-tantsijate ridades oli palju mulle kalleid inimesi ning kontserdielamus oli niivõrd eriline ja ülev, et mu pisarakaev oli õhtuks purukuiv.

Mäletan, kuidas ma lapsepõlves sünnipäevi või jõule ootasin, süda põnevil ja silmad nutuälevil. Praegu on ka selline tunne.

Laulu- ja tantsupidude kontserte olen muidugi teleri vahendusel näinud, ka rongkäigu ülekannet jälginud. Mis rõõm on seal mõnd tuttavat kohanime või nägu näha! Mingil moel on piduliste rõõm siis ka minu tuppa ja südamesse kandunud, aga see pole olnud päriselt päris.

Olen ikka endamisi mõelnud, mis tunne võiks olla tuhandete rahvuskaaslastega õlg õla kõrval üheskoos laulda ja hingata. Ühtekuuluvus, arvan, on üldlaulupidude olulisem märksõna, sest see tunne kandub laulukaare alt ja lauluplatsi päält läbi helendava ekraanigi.

Mullu, vist 10. veebruari paiku hakkasin saama õnnitlevaid telefonikõnesid. Olin suur küsimärk, sest mingit tähtpäeva ei teadnud endal olevat. Selgus aga, et midagi eriskummalist oli siiski toimunud. Kadri Voorand oli viisistanud mu luuletuse ja see lugu oli valitud lastekooride esituses laulupeo kavasse.

Helistajad-õnnitlejad ei uskunud, et ma ise seda ei teadnud. Kui selgus, mis luuletus on lauluks tehtud, olin algul pisut pettunudki. See nagu polnudki luuletus, lihtsalt üks kunagine lulla…

Muidugi ma leppisin Kadri valikuga, ehkki mul polnud uduaimu ka, kuidas need salmikesed tema pilgu ulatusse sattusid. Mõne aja pärast võeti laulupeokomisjonist minuga ühendust. Saadeti noodiga tekst ja leping.

Teksti lugedes tabas mind väike šokk; seal oli üks rida selline: " … õnn on kuuldav värvipirtsus…" Mul kiilus mõte korraks kinni: kas tõesti see ON ikka minu tekst? Oli küll. Ja rida oli tegelikult selline: " … õnn on kuuldav värvusirtsus…" Ja veel avastasin, et laul oli kokku pandud kahest luuletusest. Tegin komisjonile teatavaks vigade paranduse, allkirjastasin lepingu ja mõneks ajaks lülitusin teisele kanalile.