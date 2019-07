Kunstlik hingamine põlevkivienergeetikale ja Ida-Virumaale

Vale ja ülekohtune on öelda, et riigil pole Ida-Virumaal õnnestunud mingeid positiivseid arenguid saavutada. Kuid poolikute või veerandlahenduste asemel tuleb kavandatud plaanid viia lõpuni, et tuleks soovitud tulemus.

Tulgu esimene näide kultuurist. Nii president Kaljulaid kui paljude erakondade poliitikud on rääkinud Vaba Lava teatrikeskuse rajamisest Narva kui ühest silmapaistvamast eduloost Ida-Virumaal. Maja on pidulikult avatud, kõned peetud. Nüüd, kus oleks vaja avaliku rahaga osalist tegevustoetust, on selja pööranud aga nii Narva linn kui rahandusministeerium.

2009. aasta suvel, mil Ida-Virumaal oli tööpuudus taas tavapärasest veelgi kõrgem, kirjutas toonane majandusminister Juhan Parts Põhjarannikus, et riik asub maakonnas rajama tööstusparke ning kümne aasta pärast on seal 4500 töökohta.

Tänavu suvel saabki kümme aastat täis, tööstuspargid on rajatud ning neist töötab 700 inimest. Riik on enda seatud eesmärgist tähtajaks täitnud 16 protsenti....

Sel on hulk objektiivseid põhjusi, millest kaalukaim mõju on Lääne ja Venemaa suhete jahenemisel ja sanktsioonidel, mille tõttu on osal ettevõtjatel kadunud ka huvi toimetada nende vastandlike maailmade piiril oleval Ida-Virumaal.

Kuid Ida-Viru tööstusparkide arendamisega otseselt päevast päeva vaeva nägevad inimesed leiavad, et sellest hoolimata on võimalik uusi ettevõtteid Ida-Virumaale saada. Paraku tuleb seejuures maadelda suuresti kunstlike takistustega.

Ligemale kümme aastat tagasi läks riikliku bürokraatia tõttu palju väärtuslikku aega kaotsi tööstusparkide maaküsimuse lahendamisega. Praegu on osale Ida-Viru tööstusparkidesse investeerimisest huvitatud välisinvestoritele takistuseks saanud isegi pangakonto avamine Eestis. Agara rahapesu tõkestamise tuhina tagajärg.

Ettevõtjad on puutunud kokku ka tõsiasjaga, et Ida-Virumaal uue ettevõtte jaoks laenu saamise tingimused on sageli tunduvalt ebasoodsamad kui samasugust ettevõtet Harjumaale tehes. Miks peaks sel juhul ettevõte eelistama Ida-Virumaad?

Poliitikud on aastaid rääkinud, et riigil tuleb toetada Ida-Virumaale tehtavaid ettevõtlusinvesteeringuid. Aga milles sisuliselt see toetus seisneb, kui sellekohaseid maksusoodustusi pole? Hea, et pärast mitmeid aastaid kestnud ettevalmistusi on lõpuks käivitunud esimesed tööstusinvesteeringute toetused. Kogusumma ligikaudu kolm miljonit eurot aastas on aga kübeväike selleks, et saavutada olulist soovitud murrangut, et Ida-Virumaal sünniksid tuhanded uued töökohad.

Viina ja õlle aktsiisi langetamises jõudsid poliitikud kokkuleppele mõne nädalaga. Miks kulub samas aastaid küsimuse menetlemisele, kuidas suunata Ida-Viru ettevõtete makstud saastetasudest senisest märksa suurema osa piirkonna probleemide lahendamiseks?

Ida-Virumaa vajab uue hingamise saavutamiseks poliitikutelt kiiremaid ja selgemaid otsuseid. Kui need saavad tehtud, siis ei ole ehk kahe-kolme aasta pärast ka suurt probleemi sellest, kui enamik Narva jaamade plokke jääbki seisma. Praegu oleks see ränk hoop nii Ida-Virumaale kui ka kogu Eestile.

Positiivne on, et iga aastaga lisandub inimesi, kes tajuvad Ida-Virumaa kasutamata võimalusi ja käärivad käised üles, et ise selle piirkonna jaoks midagi ära teha. Olgu selleks Hendrik Agur, kes tahab teha Kohtla-Järve riigigümnaasiumist Eesti ägedama kooli, või endine Eesti koondise korvpallur Reinar Halllik, kes on loonud Ida-Virumaal eri paikadesse omanimelise korvpallikooli, või tartlanna Irene Käosaar, kes on toonud integratsooni sihtasutuse pealinnast Narva üle.