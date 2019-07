Valitsus ei puhka loorberitel, ei ole plaaniski

Põhjaranniku 20. juuni juhtkiri annab kriitilise hinnangu poliitikute tegevusele Ida-Virumaal. Kui valimiste-eelsel ajal lubati piirkonna huvide eest seista, olevat nüüd kõik lubajad kadunud. Tunnen, et siinkohal tuleks sõna sekka öelda. Kindlasti ei saa väita, et Ida-Virumaa murede lahendamiseks pole mitte midagi tehtud ning on vaid tühjad sõnad.