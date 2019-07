NÄDALA KUJU − Arno Kruusmann

Neli aastat tagasi Eero Kinnunenilt ametit üle võttes sõnas Kruusmann, et tal ei ole plaanis suuri muutusi ette võtta, kuna ei ole mõtet lõhkuda seda, mis töötab. Nüüd ametist lahkudes võib öelda vaid, et töötab veel paremini.

Kruusmannist pole tema nelja ametis oldud aasta jooksul avalikkuses kuigi sageli juttu olnud. Lahinguettevalmistus on rutiinne töö, mille üksikasjadest ei räägitagi palju. Ent jalaväepataljoni muutmine mehhaniseeritud pataljoniks on suur asi. Silmanähtavalt on muutunud ka Jõhvi idaservas asuv kaitseväe linnak: seal on valminud uus kasarmuhoone, teine on ehitamisel, rajatud on remondihall, spordisaal, lasketiir.