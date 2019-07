Ida-Viru programmi pole mõistlik rahastada keskkonnatasudest

Keskkonnatasude kasutamise senisest sihtotstarbelisemaks muutmine on teema, mis väärib kaalumist ja dialoogi, kuid kohalike tulude riigieelarvesse laekuvate keskkonnatasudega sidumisega ei tasu kiirustada. Seda mitmel põhjusel.

Esiteks ei ole keskkonnatasude laekumine stabiilne, mistõttu mingil ajal on raha piisavalt, järgmisel hetkel aga puudu. Põlevkivi kaevandamismahud on kokku kuivamas ning õhku paisatavad heitmed, mille maksustamist keskkonnatasud paratamatult hõlmavad, on samuti liikumas vähenemise teed. Maksulaekumine raugeb.