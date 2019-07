NÄDALA KUJUD − vennad Sõnajalad

Selle nädala neljapäeval ilmunud intervjuus Põhjarannikule kinnitasid ettevõtjatest vennad, et tegemist pole nende loo puhul millegi muu kui mõne riigiametniku kiusuga, mis suunatud enda mundriau kaitsmisele olukorras, kui kõik argumendid tuulepargi rajamise takistamiseks on järjest ära langenud.

Küllap saame veel sellest loost kuulda, kui hakkavad jõustuma vaidlusega seotud kohtuotsused. Aga sel nädalal tegid Sõnajalad veel midagi üllatavat: sõlmisid energeetikute ja kaevurite ametiühingutega leppe, mille kohaselt on vendadel plaan rajada Ida-Virumaale tuulikute tootmine. Muidugi ei kohusta selline kavatsuste raamdokument otseselt millekski, ent aitab Sõnajalgadel mobiliseerida enda ümber siinseid põlevkivisektori töötajaid, kelle töökohad on praegu löögi all. See annab omakorda võimaluse süüdistada riiki ka uute töökohtade loomise takistamises Ida-Virumaal, kui Aidu tuulepargi rajamist jätkuvalt blokeeritakse.