JUHTKIRI: Kas me jaksame neid ülal pidada?

Kommertsrendipindade omanikud tunnevad juba pikemat aega, kuidas näiteks Jõhvis ja Kohtla-Järvel, aga ka Narvas on pindade ülepakkumine. Samas näeme sedagi, et Jõhvi pargi serva kerkib enneolematult suur uus kaubanduskeskus. Uue keskuse ehitamist alustatakse Narva-Jõesuus, Narvas on oma valdusi laiendamas Oleg Gross ning hiiglaslik Saksa poekett Lidl plaanib tulla nii Jõhvi kui Narva.

Aga see on ettevõtjate äririsk ning siin paneb asjad paika konkurents.

Sel nädalal pandi Kohtla-Järvel nurgakivi uuele spordikeskusele. Tegelikult tore ja kindlasti vajalik objekt. Ent kindlasti tuleb linnal arvestada sellega, et valmides hakkab uus objekt küsima linnaeelarvest lisaraha ka püsikuluna, alates töötajate palkadest ja lõpetades kommunaalkuludega.

Jõhvi vald küsib riigilt endale vana kutsekooli hoonet, et teha sinna seltsimaja. Iseenesest pole ju mõttel viga midagi. Seda enam, et omal ajal pandi selle maja renoveerimisse korralik sumakas maksumaksja raha. Tunduks ju arulagedusena nüüd hoone maha lammutada. Kuigi vallavanem ütleb, et selle ülalpidamiskulu ei tule märkimisväärne, võib hoone suurust arvestades siiski eeldada, et pelgalt selle kütmiseks kulub kütteperioodil tuhandeid eurosid kuus.