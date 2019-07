Põlevkivienergeetikast taandumiseks peab valitsusel olema plaan

Optimistidele ka midagi positiivset. Võiksime tunda nüüd end ehk pisut paremini, et Eesti on andnud globaalses mõttes oma mikroskoopilise välkkiire panuse süsinikuheitmete vähendamisse.

Olgugi et sellised suured kasvuhoonegaase õhku paiskvad riigid nagu Hiina, India, Venemaa või USA oma süsiniku jalajälge kaugeltki sama järsult koomale ei tõmba. Siinsamas Euroopaski jätkavad näiteks nii Poolas kui ka Saksamaal söejaamad oma riikide varustamist vajaliku elektrienergiaga. Riigid kaitsevad oma huve ja majandust.

Sellest, et põlevkivijaamad on saadetud pikaajalisele või igavesele puhkusele, ei vähene Eestis elektrienergia vajadus. Alates veebruarist on Eesti energiakaubanduse saldo süvenevalt negatiivne. Loogiline tagajärg on seegi, et kui turul on tootjaid vähem, siis tõuseb ka hind.

Suurenevate arvete üle ei rõõmusta ükski kodutarbija. Kuid veelgi halvem sõnum on see nendele ettevõtetele, kelle tootmiskuludest moodustab kaaluka osa elekter. Kui siiani on Eestisse investeerimisel olnud üheks argumendiks ka mõistlik elektri hind, siis edaspidi tuleb arvestada pigem selle kulu kallinemisega. See omakorda hakkab pidurdama kogu majanduse arengut. Muu hulgas ei tasu unustada, et elektrit tarbivad isegi keskkonnasõbraliku templiga elektriautod.

Põlevkivienergeetika on aastakümneid panustanud tublisti maksutulusid nii riigikassasse kui ka kohalikele omavalitsustele. Püüdsin eelmisel nädalal rahandusministeeriumilt teada saada, kui suur on põlevkivienergeetika kokkutõmbumise mõju riigieelarve tuludele. Vastust veel ei saanud, kuna seda alles arvestatakse.

Vähem kui 5000 elanikuga Alutaguse vald, kes saab põlevkivi kaevandamise eest ressursitasu, on rehkendused seevastu kiiresti ära teinud ja teab, et ainuüksi sel aastal jääb planeerituga võrreldes eelarvesse laekumata ligikaudu 0,8 miljonit eurot, järgmisel aastal ilmselt juba ligemale kaks miljonit eurot.

Kui on teada, et põlevkivi kaevandatakse sel aastal vähemalt kolmandiku võrra vähem kui mullu ning elektrijaamades ja kaevandustest on juba koondatud ligikaudu pool tuhat inimest, sajad ootavad järge ning paljud ülejäänutest töötavad osalise koormusega, siis avaldab see negatiivset mõju ka riigituludele. Laekub vähem nii sotsiaalmaksu kui ka tulumaksu, aga ka saastetasusid. Vaevalt et riik saab arvestada ka harjumuspärase 50miljonilise dividendituluga Eesti Energialt.

Lumepalliefekti võimendab seegi, et töömahud jäävad väiksemaks ka põlevkivienergeetikat teenindavatel ettevõtetel. Osadel neist ongi kaevandused ja elektrijaamad põhilised kliendid. Et palgaraha jääb idavirulastele vähem, saavad vähem hapnikku ka kohalikud ärid.

Fossiilsete kütusete kasutamiselt taastuvale energeetikale üleminek toimub üldjuhul enamikus riikides sujuvalt pikema perioodi jooksul. Sel ajal seatakse nii-öelda pehmeid patju nendele piirkondadele, mis selle tagajärjel kõige rohkem kannatavad. Saksamaa peaks näiteks täielikult lõpetama elektri tootmiseks kivisöe kaevandamise 2038. aastaks ja selleks koostatud teekaardi kohaselt läheb üleminek maksma 80 miljardit eurot, millest pool läheb nendele liidumaadele, kus sütt kasutavad elektrijaamad suletakse. 40 miljardit on kavas kulutada elektri hinna tõusu ärahoidmiseks.