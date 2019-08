JUHTKIRI Kui kaua sel moel endale jalga laskmine kestab?

Poliitiliste otsustega kõrgeks aetud saastekvootide hinnad tõrjuvad turult fossiilseid kütuseid kasutavaid elektritootjaid. Selle tulemusel muutub elekter kallimaks. Kuid see on veel väike mure selle kõrval, et elektri tootmises hakkab tekkima defitsiit. Kriitilisi olukordi on sel suvel juba tekkinud isegi Saksamaal.