JUHTKIRI Turu korrastamine vajab omaniku ja vallavõimu koostööd

Ligemale aasta tagasi tegi Jõhvi uus vallavalitsus ühena esimestest asjadest reidi turule, püüdes näidata, kuidas nad korralagedusega võitlevad. See sarnanes mõneti sellega, kuidas idanaabri telekanalites näidatakse, kuidas juhid käivad telekaamerate ees ühes ja teises kohas korda loomas, näidates, et nad teevad tähtsat tööd.

Reaalses elus ei toimu asjad aga sugugi nii lihtsalt ning sellised populistlikud etendused, kus omavalitsuse juhid lendavad kohale ja jagavad korraldusi, ei too kaasa positiivseid muutusi. Nii on ka Jõhvi turuga. 11 kuud hiljem on sel põhimõtteliselt samasugune ilme nagu ka tookord.

Oluline on mõista, et puhtmajanduslikult ei tasu turuhoonetes suuremate investeeringute tegemine end ära. Kui vallavõim leiab, et korraliku turuhoone olemasolu on Jõhvile vajalik, siis pole pääsu ka sinna avaliku raha panustamisest. Meenutagem näiteks, et kümme aastat tagasi Tallinnas taasavatud Nõmme turu korrastamiseks kulutas pealinn rohkem kui miljon eurot.