Suvel on Eesti ilus, eriti kui ilma peab. Ja kuna tänavu on pidanud, siis pole paha üles lugeda, mis meil peale ilma veel hästi on. Vähem negatiivsust!

Eestis on hea toit. Nii poodides kui ka söögikohtades. See on kohalik, sisuliselt üleni mahedalt toodetud, maailma mõistes väikeste tootjate poolt, väga mitmekesine. Tihti innovaatiline, sageli sisaldab palju sajanditega ladestunud traditsioone ja kultuuri. Kes tahab, võib osta otse tootja käest, aga ka poest saab paljude suurriikidega võrreldes uskumatult ehedat, puhast ja maitsvat toitu osta. (Aga üha kallim on.)