KÜSITLUS: Kas käite sageli turul sisseoste tegemas?

FOTO: Matti Kämära

Jevgeni Nikov:

Ei käi, sest meile meeldib poes müüdav kaup. Kuid vahetevahel käin siiski ka turul − enamasti Sillamäel, sest seal on tavaliselt soodsamad hinnad ja paremad kaubad, eriti lihatooted.

FOTO: Matti Kämärä

Triin Tuur:

Ei käi, võib-olla kord kuus. Meil on oma aiamaa, kus kasvatame peaaegu kõike ise.

FOTO: Matti Kämärä

Ljudmila Tisler:

Suviti käin turul harva. Meil on oma suvila ja aiamaa, kasvatame seal kõike vajalikku ise. Liha aga käin mõnikord Jõhvi turul ostmas küll. Võin öelda, et turukaubandus on meil nigel, kaupa võiks rohkem olla. Selge, et turul tuleb kauplustega konkureerida, ent mina isiklikult ostan pigem turult − kohalik kaup on parem.

FOTO: Matti Kämärä

Alla Kolessova:

Umbes kord kuus, tavaliselt liha järel. Mõnikord ostan ka puu- ja juurvilju, kui vaja. Kaupluse ja turu vahel valides eelistan turgu − minu meelest on seal värskem ja kvaliteetsem kaup. Kahjuks on Ida-Virumaal vähe turgusid ning valikut alati pole − mulle meenub, et varasematel aastatel oli valik ikka tunduvalt suurem.

FOTO: Matti Kamara (Pohjarannik)

Vladimir Levašov: