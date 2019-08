NÄDALA KUJU − Martin Helme

Juba järgmisel päeval "võitles" Helme taas töökohtade pärast, kui teatas, et politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher on kaotanud tema silmis usalduse ning tuleb seetõttu lahti lasta. Enne oli Vaher rääkinud vajadusest hakata PPAs koondama, kuna ministeeriumist on tulnud juhised kärpekava koostamiseks. Kuid selgus, et minister on ületanud oma volitusi, kui püüdis Vaherit lahti lasta või tema volitusi peatada. Jüri Ratas, kes praeguses Helmede valitsuses vabandusministri ametit peab, sai jälle tööd ning elu riigis läheb edasi.