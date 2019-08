NÄDALA KUJU − Edgar Savisaar

Taasiseseisvumine kestis mitmeid aastaid ja selle eesmärgi nimel tegutses Eestis väga suur hulk inimesi. Ent Balti kett on selles pingelises protsessis üks säravamaid sündmusi, kus kogetud emotsioonid liigutavad inimesi ka 30 aastat hiljem. Seepärast on ka Balti keti juubelinädalal kuhjaga põhjust meenutada praegu Hundisilmal pensionipõlve pidavat selle peakorraldajat. See, milliste valikute või mis suunas Savisaar pärast Eesti taasiseseisvumist oma poliitikukarjääri rihtis, on omaette teema.