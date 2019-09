Tiit Salvan: "Vallavolikogu istung või sõjaväeline konverents?"

Avatud ja demokraatlikku vallajuhtimist lubanud endine piirivalveameti juht on praeguseks moodustanud enda ümber vankumatu ringi saadikutest, kes mis tahes otsuste vastuvõtmise juures just väga pikalt ei juurdle. Vähemasti mitte volikogu istungitel.

Volikogu liikmed on lausa saanud kiita selle eest, kui kiiresti on järjekordne istung läbi viidud, nii et mitte keegi ei ole seda oma mõttetute küsimustega venitanud. On saanud juba pikaajaliseks tavaks, et kui keegi üldse midagi eelnõu kohta küsib või ettepanekuid teeb, olen see mina ja haruharva keegi volikogu esimehe pikast temale ustavate valimisliitu Ühtne Vald kuuluvate saadikute reast. Viimasel volikogul oli üheks erandiks vaid reklaamimaksu eelnõu, mille osas tekkis arutelu.

Miks see nii on? Kas on varem juba kokku lepitud, et mistahes ettepanekute või ka kriitika puhul eelnõu suhtes oma meelt ei muudeta ning mingit arutelu ei avata või keerulisemate ja süvenemist nõudvate eelnõude puhul saadikud lihtsalt ei vaevu end teemaga kurssi viima ning kindluse mõttes hääletavad eelnõu poolt - noh nii igaks juhuks.

Jääb veel üle kolmas võimalus, mille kohaselt on lubatud kõigile ustavatele hääletajatele säilitada nende positsioon kas valla hallatavas asutuses, juhtorganis või mistahes muus rollis. Igatahes on olemas mingi müstiline element, mis vankumatu järjekindlusega lubab volikogu laualt läbi lasta suurema aruteluta kõik, mis sinna jõudnud on. Täpselt nagu sõjaväes ja sõduritele omaselt.

Üks markantsemaid näiteid tõepainutamisest, et mitte öelda valetamisest, jääb käesolevasse kevadesse, kui volikogu 2019. aasta vallaeelarvet menetledes jättis tuimalt arvestamata hariduskomisjoni ettepanekud eelarve sisu kohta. Toimunust sai lugeda ka Põhjaranniku artiklist, milles volikogu esimehe sõnutsi on see "Salvani jauramine".

"Jauramine" seisnes selles, et 2019. aasta eelarves ei olnud isegi kaalutud Pühajõe kiriku katuse remondi toetuseks 10 000 euro eraldamist omafinantseeringu katteks, kuigi sellekohase ettepaneku oli hariduskomisjon aegsasti teinud. "Eelarve menetluse ajaks polnud ühtegi taotlust laekunud, et seda kirikut oleks tarvis toetada," võisime lugeda Põhjarannikust volikogu esimehe sõnumit. Kas keegi meist valetas? Kus on tõde? Olgu mainitud, selle loo järel volikogu esimees vabandas, aga mitte siin, leheveergudel.

Toila valda juhtiv keskerakondlik valimisliit on lubanud tähtsustada ajaloolist kultuuripärandit ning väärtustada omaalgatuslikku koostööd, korraldada külades ja alevikes külavanemate valimised... Paraku on jätkuvalt süvenevaks probleemiks, et need mainitud lubadused ja terve lehekülg veel paremaid ideid pole saanud igapäevases elus ei jalgu ega karke alla ning minu hinnangul praeguse töökultuuri valguses ei saagi mitte kunagi.