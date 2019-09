JUHTKIRI: "Hea, et niigi läks" pole lahendus

Nii poliitikud kui ka Eesti Energia on osanud järjekordset suurkoondamist näidata justkui eduloona. Et esialgu olid löögi all tuhande kaevuri ja energeetiku töökohad, aga tänu tarkadele ja õigetele otsustele läheb palju paremini − koondatakse ainult 324 inimest.