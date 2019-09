Hando Sutter: vähemalt 3000 töökohta jääb alles

Teatasite teisipäeval, et Eesti Energia koondab sel sügisel Ida-Virumaal veel 324 töökohta. Arvestades sel aastal suurenergeetika ettevõtetes juba varem toimunud töökohtade koomaletõmbamisi, ulatub koguarv juba üle 800. Miks see arv nii suur on?

See on mitmete asjade kokkusattumine. Kui eelseisev koondamine tuleneb põhiliselt saastekvootide hinnatõusust, siis varasemad koondamisotsused on tulenenud sellest, et vanemates elektrijaamades läheb ettenähtud töötundide tõttu 700 megavati ulatuses energiplokke pensionile koos töötajatega, kellest paljud olid samuti juba pensionieas või tähtajaliste lepingutega. Selle tõttu jäävad väiksemaks ka tarbitava põlevkivi maht ning töökohtade arv nii kaevanduses kui hoolduspersonalil. See oli väga pikalt ette teada.