KÜSITLUS: Kas riik peaks koondatud kaevureid toetama?

Gennadi Jeltsov:

Kindlasti, sest töö kaevanduses on väga raske. Isa rääkis, et mõnikord töötasid nad vees paljajalu, et jalanõusid hoida. Praegu on tingimused mõistagi paremad, kuid vaevalt kaevuritel kergem on. Tööta jäänud inimesi tuleb toetada, kas või nende tervise eest hoolitsedes − näiteks tasuta sanatooriumidega.

Toomas Nõmmiste:

Muidugi peab. Kui meil põlevkivi on, miks siis mitte kõiki selle võimalusi viimseni ära kasutada? Leida võimalusi, et see maavara rohkem kasu tooks. Praegu kannatavad paljud inimesed ning see on vale, tuleb leida lahendused nende toetamiseks − ümberõpe. Töökohti juurde ei tule ning inimesed peavad ka ise mõistma, et neil tuleb endale uus amet leida.

Franz Pupa:

Kindlasti peab. Pakkuma neile teist tööd − kui mitte kaevanduses, siis nad ümber õpetama, mitte neid lihtsalt tänavale viskama.

Anatoli Sosnovski:

Raske küsimus. Arvan, et tuleb koondatud inimesed kuidagi tööle saada − on muid ameteid, mida neile õpetada võiks. Kaevurid on raskustega harjunud ning kui pakkuda neile häid tingimusi ja korralikku väljaõpet, küll nad siis nõus on.

Natalja Jänes: