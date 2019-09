NÄDALA KUJU − Hando Sutter

Eesti Energia andis aasta alguses teada, et sel aastal tuleb töökoht üles öelda 150 töötajale, kuna Narva jaamade vanematele energiaplokkidele ettenähtud töötunnid saavad täis, kuid see on mõneks ajaks viimane suurem koondamine. See "mõneks ajaks" osutus aga väga lühikeseks ajaks, kui järsult kallinenud saastekvootide hind sundis alates veebruari algusest pikale puhkusele enamiku energiaplokkidest.