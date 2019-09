JUHTKIRI: Tööohutus on tähtsam kui karistamine

Kui selles vaidluses hukkunute omastega kokkuleppele saadi, jõudis kohtuni kriminaalmenetlus. Erakordne oli juhtum juba selle tõttu, et kriminaalsüüdistusega pole sääraste juhtumite puhul varem teadaolevalt ettevõtet kohtu alla antud. Süüdistuseks töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest põhjustatud inimese surm.

Kui Põhjarannik enne kohtuprotsessi küsis, mis on tööandja kohtu alla andmise eesmärk, vastas prokurör Sigrid Nurm: "Tööandjad kasutavad töölisi endale kasumi teenimise eesmärgil. Kuid osa sellest kasumist tuleb kasutada selleks, et töötajatel oleks ohutu tööl käia. Sest kui ettevõtja saab endale lubada, et ta ei panusta tööohutusse, saab ta turueelise töötajate turvalisuse arvel."

Ent olulisem kui kellegi tagantjärele karistamine on nende juhtumite puhul see, kui ettevõttes on tehtud järeldusi ning oluliselt parandatud tööohutust. Kuigi tööõnnetusi on kaevanduses olnud hiljemgi, on need surmajuhtumid seal seni jäänud viimasteks.