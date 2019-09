JUHTKIRI: Ida-Viru programm vajab rohkem raha ja suuremat kiirust

Mitmele tööstusinvesteeringu taotlusele on rahaeraldused tehtud ja ettevõtjad tegelevad plaanide elluviimisega, mis peaks poolteise-kahe aasta pärast tooma maakonda juurde kümneid uusi töökohti. Päris mitmed suured kultuuri- ja spordiüritused on juba toimunud ja nende korraldamisega seotud kulutused on osaliselt katnud riik Ida-Viru programmist.

See kõik viib muidugi elu edasi. Ainult et kogu selle programmiga toimetamine meenutab mõnes mõttes oma aja ära elanud arvuti protsessorit. Arusaadav, et riik ei saa avalikku raha külvata tingimusi ja hindamiskriteeriume seadmata ning võimalikke plusse ja miinuseid kaalumata. Mööda ei pääse kuidagi ka poliitilistest kokkulepetest, sest igal erakonnal ja ka ministeeriumil võib olla oma vaatevinkel, milline tee on õige ja milline vale.

Ometigi tasuks püüda seda kõike teha, säilitades samal ajal läbipaistvuse, senisest märksa kiiremini. Muidu võib kirjandusklassikat parafraseerides jõuda selleni, et kui riigi Ida-Viru programmi meetmed hakkasid töökohtade näol soovitud tulemusi tooma, oli suurem osa tööealisi inimesi maakonnast juba ära kolinud.