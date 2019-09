NÄDALA KUJU − Aa

Võib ju muiates öelda, et mis see ristsõnapealinn siis ikka on, aga kui rääkida külavanema sõnadega, siis on meeldiv, kui sind on märgatud. Ja seda enam, kui see on heas mõttes. Ehk jõuavad nii rannakülla ka uued positiivsed tuuled ranna- ja kinnisvaraarenduste näol.