NÄDALA KUJU − Helen Sildna

Aasta tagasi esimest korda toimunud festival "Station Narva" ei põrunud samal moel nagu Oleg Pissarenko "Baltic Sun", kuid ei saanud ka hõisata just erilise publikurohkusega. Sildna ei ole siiski jätnud jonni ning üritab nüüd uuesti ja paremini. Hoolimata sellest, et kohalik volikogu andis talvel talle üsna õela kabjahoobi koos mürgiste kommentaaridega, keerates kinni Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise.

Ometigi on suuresti just tänu Helen Sildna paari viimase aasta pingutustele Narva saanud nii ülejäänud Eestis kui ka piiri taga rohkem positiivset tähelepanu kui vaat et selle sajandi eelnevate aastate jooksul kokku. Küsimus on, kuivõrd narvalased võtavad omaks sellise lähenemise kultuurile, millesse Sildna ise ja tema meeskond jäägitult usuvad. Aga see ei olegi ilmselt ühe ega ka mitte kahe-kolme aasta küsimus. Jätkuks vaid kannatlikkust!