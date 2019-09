Tsirkus tuli meie õuele. Kas jääbki?

Kuidas on võimalik, et Jõhvi vallavolikogu on jõudnud sellise poliitkultuuri või õigemini -kultuurituseni? Oleme aastaid olnud uhked, et sellist käitumist, mida on Narva, Kohtla-Järve või Sillamäe volikogus peetud vahel suisa tavapäraseks, Jõhvi volikogus ei ole. Nüüd siis on: blokeeriti opositsiooni, konkreetselt Teet Enoki pääs volikogu komisjoni (rääkimata kohaliku elu asjatundjate kaasamisest). Lihtsalt ei lubata, sest lavastaja on nii otsustanud. Punkt. Enokile kui kõrvalosatäitjale lubati heal juhul küüniliselt abi kohtuskäimise kulude katmisel.