NÄDALA KUJU − Ants Liimets

1993. aastast Narva selles ametis töötav Liimets on näinud piirilinnas igasuguseid võimumänge ja olnud tunnistajaks Narva omavalitsuses toimunud kriminaaluurimistele. Teda vihati ja kardeti. Olles Reformierakonna liige, võis ta eriti marru ajada neid, kes Keskerakonna märgi all aastaid Narvat kamandasid. Aga kellegi hammas tema peale ei hakanud, sest ametnikuna on Liimets pedant, kes seadusepunktides piinlikult järge ajab, mistõttu teda kangutada olnuks raske. Nüüdki, kui Liimetsa lahkumist seostatakse ühe saadiku − Aleksei Mägi ründega tema vastu (Mägi väitel oli jaoskondade töö riigikogu valimiste ajal puudulikult korraldatud ning linnavalitsuses olevad videokaamerad on Liimetsa ebaseadusliku jälitustegevuse eesmärgiks sinna pandud), jääb Liimets ise rahulikuks, tuues oma lahkumise põhjuseks hoopis selle, et ta ei saanud sügisel puhkust, kuigi pereelu seda nõudis.