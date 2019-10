Sotsid on ehtsa populismiga tegelema asunud

Tellijale

Sel nädalal on ajakirjanduses aktiivselt kajastatud riigikogus tagasi lükatud sotsiaaldemokraatide ettepanekut suunata 25% kogutud keskkonnatasudest Ida-Virumaale. Esmapilgul lihtne ning − mis põhiline − helde ettepanek. Ent nagu öeldakse, peitub saatan detailides. Need, kes ei tahtnud kulutada oma aega sellele, et olukorda veidigi süüvida, olid hämmeldunud, et sotside eelnõu tagasi lükati.