Miks ma jätsin hääletamata sotside ettepaneku poolt

Nüüd, kui vaatame sotsiaaldemokraatide ettepanekut [25 protsendi kogutud keskkonnatasudest suunamisest Ida-Virumaa programmi], siis ei ole see tegelikult meede, mis tagab süsteemse ja järjepideva rahastamise skeemi. See lahendus on seotud ressurssidega, mida meie kandis maapõuest välja võetakse, ja nende eest makstavate keskkonnatasudega. Teame aga, et kliimaneutraalsust taga ajades on juba praegu suur surve põlevkivitootmisele. See tähendab, et fikseeritud protsent annab võimaluse demagoogiliselt väita, et Ida-Viru saab kokkulepitult 25% ja olge rahul.