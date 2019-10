JUHTKIRI Jõhvist on saamas militaarlinn

Lähiaastatel kasvab aga selles linnakus aega teenivate sõdurite ja tegevväelaste hulk ligikaudu kaks korda. Sinna kolitakse Paldiskist koos tehnikaga täies koosseisus Kalevi pataljon, mille ajalugu ulatub rohkem kui 100 aasta taha Vabadussõja kangelase Julius Kuperjanovi loodud partisanisalgani ning mille lipul on siiani tema poolt käiseembleemiks kujundatud hõbedane kolp kontidega. Lisaks on Jõhvi plaanis üle tuua ka osa praegu samuti Paldiskis paiknevast tagalapataljonist.

Kui ministeeriumide ja teiste riigiasutuste maakonnakeskustesse kolimise plaanid on suures osas jäänud vinduma ja osutunud Ida-Virumaa puhul esialgu plaanitust kõvasti väiksemaks, siis kaitsevägi on tegemas hoopis mastaapsemat manöövrit. Selle tulemusel on Jõhvi muutumas üheks Eesti olulisemaks militaarlinnaks Tapa ja Paldiski kõrval.

Sõjaväelinnaku teenindamisega on seotud ka hulganisti tsiviilisikuid. Kui Jõhvis kasvab kaks korda ajateenijate ja tegevväelaste hulk, siis toob see kaasa ka uusi töökohti. Jõhvi valla jaoks, mis on viimase kümne aastaga kaotanud üle 15 protsendi elanikest, on see oluline muutus, mis toob eeldatavasti positiivsemaid noote nii arengukavadesse kui äriplaanidesse.