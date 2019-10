Erik Puura: "Kas Euroopa Liit ei ole natuke naiivne?"

Mida teie arvates üleminekul kliimaneutraalsuse poole võiks teha teisiti?

Ma väga toetan Euroopa Liidu kliimapoliitikat, aga ma küsin samas, kas Euroopa Liit ei ole natuke naiivne, arvates, et kui ise kõik väga korralikult teha, siis teised maailmas teevad samamoodi.

Minule on pigem küsimus, kuidas arenguriikides, aga ka Hiinas, Indias, Malaisias, Brasiilias, Mehhikos ja teiste riikides, kus kõik tahavad tarbimist suurendada, toimuks see nõnda, et tarbimise kasvades emissioonid ja mõjud mitte ainult kliimale, vaid kogu keskkonnale ei kasvaks.

Selliseid plastijõgesid, nagu me näeme nii Hiinas, Malaisias kui ka Lõuna-Ameerikas, veel viis aastat tagasi ei olnud. Toimunud on suur pööre keskkonna halvenemise suunas. Me peame kõik need protsessid kuidagi ümber pöörama. Kas on kasu sellest, et Euroopa on ülejäänud maailmaga võrreldes selline nii-öelda intelligentne ja õnnistatud saar, või hakkab kogu maailm sedamoodi talitama?

Või see saar ise hävib seetõttu konkurentsis teistega, kui teised keskkonnareeglite osas järele ei tule?

See on teine teema. Kui läheme rohemajandusele, kas selline tööstusrevolutsioon peab vastu, kas viib selliste uute tehnoloogiateni, mida saame eksportida mujale maailma, või vastupidi − majanduses tekivad tagasilöögid? Näiteks Hiina areneb üha kiiremini edasi ja ostab ülejäänud maailma kokku ning kui ka Euroopas tuleb järgmine majanduslangus, siis ostetatakse üles ka meie ettevõtted.

Näiteks lennundus plaanib aastaks 2035 kasvada praegusega võrreldes kahekordseks. Kiiresti kasvav IT-sektor põhjustab elektritarbimise ja ühtlasi emissioonide kasvu väga palju.

Need globaalsed trendid ei ole sellised, kus ma näeksin, et see tooks kaasa keskkonna paranemise. Ma ise ei ole leidnud selles dilemmas lahendusi. Aga arvestades seda, et noored inimesed on aktiveerunud, siis minu kõige suurem lootus ongi noorte inimeste aktiivsusel ja teadlikkusel. See võiks viia sellise tarbimiseni, mis muudaks ka tootjaid, et tarbitaks keskkonnasõbralikke toiduaineid, rõivaid ja energiat.

Eestis toimub põlevkivitööstuse jalajälje koomaletõmbamine väga kiiresti. Kuidas siin selleks sotsiaal-majanduslikult valmis ollakse? Või tabas see meid selles osas ikkagi välguna?

Kindlasti. See statistika tuleb. Kui me seni olime CO2 emissioonide poolest ühe elaniku kohta maailmas 13. kohal, siis põlevkivi põletamine elektrijaamades on tänavu järsult vähenenud ning järgmistes edetabelites oleme juba ilmselt oluliselt tagapool.

Kas Eesti on juba praegu saavutamas 2030. aastaks seatud eesmärki vähendada kasvuhoonegaaside kogust 70 protsenti, võrreldes 1990. aastaga?