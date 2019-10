JUHTKIRI Võime vigu tunnistada näitab tugevust

Tänases Põhjarannikus kirjeldatud juhtum, kus kolm Jõhvi politseijaoskonna juhtivat ametnikku seljatasid kohtus oma tööandja, politsei- ja piirivalveameti (PPA), kuna leidsid, et neid on ebaõiglaselt karistatud, näitab, et alati tasub enda õiguste eest seista, isegi kui sinu vastas on nii suur organisatsioon, nagu PPA seda on. Eesti riigis üks suuremaid tööandjaid.