NÄDALA KUJU − Kalle Kuusik

Nüüdseks on jõustunud kohtuotsus, kus on tuvastatud, et vääralt käitus hoopis politseiamet ning karistatud politseinikel seaduserikkumise süüd pole. Hoolimata tugevale alluvussuhtele tuginevast süsteemist politseiametis, julges Kuusik oma tööandja kohtusse kaevata ja võitis. Loodetavasti ei hakata teda seepärast süüdistama ebalojaalsuses või taga kiusama. Pigem peaks politseiamet mõtlema, kuidas tehtud ülekohut heastada, see ehk aitaks ka ametil endale tekitatud mainekahju veidigi leevendada.