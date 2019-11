KÜSITLUS Milliseid kauplusi või kaupu praegu Jõhvis vajaka on?

FOTO: Peeter Lilleväli

Taivo Adusoo:

Põhimõtteliselt ma ei tunne, et meil midagi vajaka oleks. Jõhvi asukoht on ju ka väga hea: Rakvere ja Narva on lähedal ning kui siit midagi ei leia, siis võib seal ära käia.

Margus Ilmjärv:

Kauplusi on täiesti piisavalt, aga õdusaid kohvikuid on minu meelest vähevõitu. Söögikohti oleks küll nagu palju, ent hubaseid kohti, kuhu tahaks minna ja seal meeleldi puhata, võiks rohkem olla.

Kadri Kaldre:

See, et uusi kauplusi avatakse, on hea. Minu teada tulevad uude kaubanduskeskusesse teised tootemargid, mis mulle meeldivad ja mida ma tavaliselt teistes linnades viibides vaatan. Kui kaubavalikust rääkida, siis minu meelest on meie poodides vähe lasteriideid ja spordirõivaid näiteks fitnessiklubis käimiseks.

Ljubov Kipel:

Mulle tundub, et meil valitseb säärane kaupade küllus, et inimestel polegi nii palju raha, et kogu aeg sisseoste teha. Kui sissetulekud võimaldaksid, siis võiks küll muudkui mööda poode käia. Kuid see on ebareaalne, seepärast oleks parem, kui meil hoopis mõni uus tootmine avataks. Võib-olla tänu konkurentsile läheb midagi ka odavamaks, kuid ma arvan, et poode hakatakse pigem kinni panema − need ei tasu end ära.

