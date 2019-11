NÄDALA KUJU − Oleg Pissarenko

See oli alles kolm kuud tagasi, kui Narvast pärit muusik ja ürituste korraldaja Oleg Pissarenko teatas, et loobub festivalide korraldamisest ja aastaid tegutsenud Tartu ja Narva džässiklubi vedamisest ning keskendub edaspidi vaid sellele, mis on oluline. Oluline on muusika tegemine.