Põlevkivitööstuse kõrvale tuleb otsida uusi suuri ideid

Põlevkivitööstus on olnud Ida-Virumaa domineeriv majandusharu ligemale sada aastat. Kuigi tema roll on endiselt kaalukas, on tegu siiski kahaneva tööstusharuga ja praegu on viimane aeg otsida ideid, kuidas teised majandusharud tulevikus elu maakonnas paremale järjele viiksid.