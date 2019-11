Tellijale

Meeleolu sel seminaril oli hea ja tulevikku vaatav, ehkki pool kohal olnutest mõtles endiselt põlevkivikeskselt ja teine pool kiikas teiste lahenduste järele. Vähe on seminare, mille järel on mossis need, kes ei saanud osaleda, ja veidi pettunud need, kes ei jõudnud end õigel ajal osalema registreerida. Rõõmu tegi see, et kõiki kokkutulnuid ühendasid usk Ida-Virumaasse ja vastutustunne Ida-Virumaa ees.