JUHTKIRI Politseitöö romantika ja argipäev

"Teenin Eesti rahvast!" on politseinike lausung, kui neid tunnustatakse teenetemärkide või aukirjadega. Need tseremooniad on tavaliselt uhked ja pidulikud. Korrakaitsjate igapäevatöö on märksa argisem. Neil tuleb sageli langetada kiireid ja jõulisi otsuseid ning libastuda on kerge, sest ka politseiniku kuulivesti sees asub lihast ja luust inimene. Aga samas, kui sa kaitsed seadust, on selge, et pead igas olukorras olema ka ise seaduskuulekas. See pole viimane asi, mis politseitööle pinget lisab.