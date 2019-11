Kaido Kooga: "Vodkakesikute" tõde ehk Rääkigem asjast, härra vallavanem

Kui vallavanem heidab Pavel Prokopenkole kõigele vastu olemist ette, siis minu etteheide vallavanemale on see, kas tema on nõus ja rahul kõigega, mis vallas toimub. Kas tõesti tundub vallavanemale õiglane ja läbipaistev, et enamik valla volikogu koalitsiooni liikmetest on võetud valla palgale? Mina sellist valda juhtida ei tahaks.