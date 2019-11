KÜSITLUS Kas valitsus peaks senises koosseisus jätkama?

Arvan, et mitte. Võimuladvikus on liiga palju skandaale ning nende lahkhelide tõttu ei tule sealt ka normaalseid otsuseid − seetõttu langeb usaldus. Peale selle vähenevad kõige selle taustal majanduslik stabiilsus ja ka valitsuse enda töö stabiilsus.

Mul on nii palju regionaalprobleemidega seotud tööd, et valitsuse tegevust analüüsida ja isegi lihtsalt sellele mõelda pole mul üldse aega. Seepärast ei saa ma mingeid hinnanguid anda või prognoose teha.

Mingeid puudusi on ilmselt alati ja kõigil ning kõik uus on üldiselt ju hästi unustatud vana. Usaldust pole üldse kellegi vastu, me oleme lihtne rahvas − mis meist sõltub? Praegused riigivalitsejad tõstsid pensioni ja see on hea, ehkki tõstsid vähem, kui algul lubasid. Las nad töötavad kuni järgmiste valimisteni, sest kui uued ka valitakse, siis vaevalt sellest midagi paremuse poole muutub.