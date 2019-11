KÜSITLUS Kuidas teile Pargi keskus väljast vaadates meeldib?

FOTO: Peeter Lilleväli

Vassili Alfjorov:

Väga meedib. Õhtuti helendab see eriti kaunilt, köidab pilku ja rõõmustab silma. Ei tea veel, mis seal seespool on − eks homme vaatame −, aga see, mis väljastpoolt paistab, meeldib küll. On tore, kui linna midagi uut ja ilusat lisandub.

FOTO: Peeter Lilleväli

Aleksandra Iljuškina:

Täna nägin seda esimest korda ning mulle kui fotograafile imponeerib see väga. Eelkõige värvilised reklaamid, igasugu tulukesed... Inimesed võiksid selle taustal piltigi teha − head fotod saaks. Pealinnas ja teistes suurtes linnades on palju selliseid hooneid, meil aga midagi säärast seni ei olnud − vähemalt mulle pole silma hakanud. Eriti suurt rõõmu teeb see, et sinna tulevad uued kauplused − nüüd ei ole vaja enam kogu aeg Narva sõita.

FOTO: Peeter Lilleväli

Jevgeni Kamenev:

Hallivõitu näeb välja, hoolimata valgustusest. Võib-olla on praegu lihtsalt selline pime aeg... Muidu aga on kõik hästi.

FOTO: Peeter Lilleväli

Anatoli Tšigrinov:

Väga meeldib. Elan mikrorajoonis ja imetlen aknast vaadet. Värv on moodne − hall. Kui hakkasid mustad ruudud tekkima, siis imestasin küll, aga selgus, et see on illuminatsioon. Tundub normaalne.

FOTO: Peeter Lilleväli

Valeri Sterlikov: