2002. aastast Keskerakonda kuuluv Veikko Luhalaid tagandati Narva-Jõesuu linnavolikogu esimehe kohalt põhjendusega, et pärast septembrikuus Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektoriks määramist polevat ta suutnud volikogu juhtimisele enam piisavalt pühenduda. Luhalaid tunnistab, et on kohalikes partnerites pettunud ning et Keskerakond on nende regioonis kaotanud.