JUHTKIRI Maakonnamehelikkuse defitsiit

Sel sügisel on järjepanu tulnud uudiseid, kuidas Ida-Virumaa huvid on jäänud tagaplaanile, kui on otsustamisel, kuhu ja mis järjekorras riigi investeeringuid suunata. Puudutagu see siis näiteks kallist maanteede neljarealiseks ehitamist või selle kõrval sellist pisiasja nagu jalgpalli sisehallide ehitamine.