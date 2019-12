JUHTKIRI Riik peab koolidele appi tulema

Sellest, et paljud vene koolid ei tule toime heal tasemel riigikeele õpetamisega, oleme kuulnud aastaid. Arusaam, et hädas on ka eesti õppekeelega koolid, kes peavad toime tulema üha kasvava muukeelsete õpilaste arvuga, on jõudnud laiema avalikkuse ette selle aasta lõpus.