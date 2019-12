Mikk Kasesalk: Vastutuse defitsiit

23. detsembril kogunes Lüganuse vallavolikogu, et näidata oma suhtumist aktiivsetesse kodanikesse ja kirjeldada tegudega, kuidas nemad mõistavad valimistel saadud mandaatidega kaasneva vastutuse kasutamist vallaelu korraldamisel.

Lüganuse vallavalitsusel ja -volikogul on käsil viimase aja suurim kriis, mis algas Kiviõli 1. Keskkooli direktori, Heidi Uustalu, poliitilistel motiividel toimunud vallandamisega ja mis iga päevaga valla elule negatiivselt mõjub. Selle kriisi põhjused peituvad aga vastutuse defitsiidis, mitte kehvas suhtekorraldusoskuses.

Vastutuse defitsiit ilmneb enamasti siis, kui vastutuse jaotus ei ole valitsemisel osalejate vahel selge või seda ei soovitagi selgeks teha - poliitikud lükkavad vastutuse oma tegude eest valijatele ja nendelt justkui kõige tegemiseks saadud mandaadile või siis on halbades otsustes süüdi saamatud või paindumatud ametnikud.

Head Lüganuse vallavolikogu poliitikud ja vallavalitsus! Palun peatuge korraks ja kaaluge, kas selline ongi sidus ja kõigi huvidega arvestav ühiskond, mida te igapäevaselt oma tegude ja sõnadega ehitate, kus kodanike hääle summutamiseks on vaja appi kutsuda suhtekorraldusfirmad, kus suuri ja paljusid mõjutavaid otsuseid võib teha olulisi osapooli kaasamata ning ainus põhjendus tehtule on ülbe soovitus õppida tehtud otsusega nüüd elama?

Vahel juhtub ka nii, et partei peakontorist tulnud käsu pimesi täitmisel tekib tunne, et vastutab käsu andja mitte selle täitja, samas kui tegu on kohaliku omavalitsuse otsusega jäävad kõik ikka lõpuks vallavolikogu ja vallavalitsuse otsa vaatama. Kui ametnike poole vaadata, siis sealt paistab aeg-ajalt, et ametniku tööga kaasnev vastutus soovitakse veeretada poliitilise tahte või parteilise suva arvele, kuigi ka ametnikul on õigus selg sirgu lüüa ja rumalustega mitte leppida.

Kui ei ole selget kokkulepet, kes ja mil viisil tehtava eest vastutab või kui vastutuse piirid on liiga hägused ehk tundub nagu kõik vastutaks ning tegutsejatel on keeruline oma personaalsest vastutusest aru saada, siis olemegi ühtäkki väga sogases vees, kus oma valla kodanikega suhtlemiseks on vaja appi palgata partei peakontori suhtekorraldusabimehed. See aga ei ole kindlasti hea valitsemise praktika ja pikalt kestes viib selline olukord meid kaugemale nendest ideaalidest, millel põhineb Eesti Vabariik.

Demokraatlikus ühiskonnakorralduses on vastutuse kõige tavapärasem volitamise mehhanism valimised. Iga nelja aasta järel on võimalik kodanikel kaaluda, kelle nad järgnevaks perioodiks enda nimel tegutsema volitavad ja siis hiljem, uutel valimistel, hinnata kas nende antud vastutusega on lugupidavalt ümber käidud.