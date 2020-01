KÜSITLUS Mida ootate alanud aastalt?

FOTO: Peeter Lilleväli

Aili Zamahhova:

Et Jõhvis promenaad lõpuks valmis saaks. Läksime 29. detsembril aastalõpuballilt jalgsi koju − see oli õudne. Kuid põhiline: tahaks kõigile soovida tervist, vähem norutamist ning seda, et midagi kurvastavat ei juhtuks.

FOTO: Peeter Lilleväli

Andres Noole:

Põhimõtteliselt ei olnud ka möödunud aastal midagi viga, ent kui rääkida isiklikus plaanis, siis tahaks pöörata senisest suuremat tähelepanu spordile: läbida paar poolmaratoni või 10 kilomeetri distantsi.

FOTO: Peeter Lilleväli

Sulev Reelo:

Kõige suurem soov on see, et meie riigis jääks bürokraatiat vähemaks − praegu on seda pehmelt öeldes paljuvõitu. Kuid kardan, et need on liiga julged ootused.

FOTO: Peeter Lilleväli

Nikolai Morozov:

Et pensioni tõstetaks ja makse ei suurendataks, muidu − nagu see tavaliselt käib − ühes kohas pannakse juurde, teises aga võetakse vähemaks. Kergem elada pole nagunii. Tunnen juba ette rõõmu peatsest kohtumisest oma lähedastega: sõidan peagi oma ajaloolisele kodumaale Valgevenesse. Ning suvilas ootan head saaki − see on väga suureks abiks.

FOTO: Peeter Lilleväli

Oleg Kuznetsov: