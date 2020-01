Kohalik omavalitsus ei tohi rikkuda koolirahu

Lüganuse vallavalitsus süüdistas Kiviõli kooli juhti poliitika toomises koolimajja. Paraku on poliitikateemad koolitundides igapäevane nähtus, kas või ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kirjanduse tundides. Igal kooli töötajal ning arukal õpilasel peavadki olema maailmavaade ja poliitilised eelistused.

Möönan, et juhtival positsioonil olev inimene ei tohi inimestega manipuleerida ega neid poliitiliselt mõjutada. Eelistustest hoolimata saab töötaja näida kollektiivis poliitiliselt neutraalne.

Kool on vaba mõtlemise ning mõttevabaduse koht. On lubamatu, et kohalik omavalitsus rikub Kiviõli 1. keskkooli head mainet. Nii kannatab paljude Ida-Virumaa haridusasutuste kuvand.

Heidi Uustalu on koos oma kollektiiviga loonud Kiviõlis hea ettevõtliku gümnaasiumi, mida tõendab nii noorte õpetajate hulk kui vilistlaste tagasiside. Eesti koolides on järelkasvu põud, kuid Kiviõli 1. keskkool pakub õpetajatele arengu- ja mitmekesise töö võimalusi.

Siinne kogukond ei ole nii rumal, et ei tunnetaks õppeasutuste mikrokliimat ning laseks poliitilistel jõududel endaga manipuleerida ja end näiteks bussidega meeleavaldustele sõidutada. Õpetajad, lastevanemad, kaaslinlased suudavad end ise mobiliseerida ning hariduse kaitseks ja ebaõigluse vastu välja astuda.

Samasugust spekulatsiooni, nagu on kaitsekilbiks valinud Lüganuse vallajuhid, mäletan ka Kohtla-Järve gümnaasiumi eestimeelsuse eest seismise ajal. Kuid me tõepoolest hoidsime ühte ning võitlesime siinsete eesti perede õiguse ja heaolu eest. Me polnud ühegi partei marionetid.

Nüüdisajal on nii õppijatele kui noortele töötajatele organisatsiooni maine väga oluline. Kui Kiviõli 1. keskkoolis jätkub selgusetus veel kuu aja jooksul, on Heidi Uustalu vallandaja teinud Ida-Virumaa haridusele suure kahju. Järgmisel õppeaastal võib seal väheneda nii gümnaasiumiastmesse kui esimesse klassi astujate arv. Ka iga õpetaja ei söanda end siduda kooliga, kus hea töötaja võidakse päevapealt vallandada. Koolipere soovib aastaringset koolirahu.

Ehkki eesti vanasõna ütleb, et ühtki suppi ei sööda nii kuumalt, kui see on keedetud, on Kiviõli 1. keskkooli juhi vallandamise konflikti lahendamise edasilükkamine äärmiselt kahjulik kohalikule hariduselule ja kooli mikrokliimale. Mis sest, et Kiviõli 1. keskkool on kohaliku omavalitsuse rumalate otsuste tõttu praegu uudistes populaarsem kui ükski Eesti nn eliitkool. Selline tuntus peletab häid õpetajaid ning peresid gümnaasiumist pigem eemale.